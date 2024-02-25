نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الاسباني 2023-2024 قبل مباريات اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم قبل انطلاق مباريات اليوم الأحد في الجولة السادسة والعشرين.

وتشهد أبرز مباريات اليوم الأحد في الجولة السادسة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني مواجهة فريق ريال مدريد أمام نظيره فريق إشبيلية عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم 2023-2024 قبل انطلاق مباريات اليوم الأحد في الجولة السادسة والعشرين من عمر البطولة:-

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات الأحد

1. ريال مدريد 62 نقطة.

2. برشلونة، 57 نقطة.

3. جيرونا، 56 نقطة.

4. أتلتيكو مدريد، 51 نقطة.

5. أتلتيك بلباو، 49 نقطة.

6. ريال سوسيداد، 40 نقطة.

7. ريال بيتيس، 39 نقطة.

8. فالنسيا، 36 نقطة.

9. لاس بالماس، 35 نقطة.

10. خيتافي، 34 نقطة.

11. أوساسونا، 32 نقطة.

12. ألافيس، 28 نقطة.

13. فياريال، 26 نقطة.

14. رايو فاليكانو، 25 نقطة.

15. إشبيلية، 24 نقطة.

16. مايوركا، 23 نقطة.

17. سيلتا فيجو، 20 نقطة.

18. قادش، 17 نقطة.

19. غرناطة، 14 نقطة

20. ألميريا، 8 نقاط