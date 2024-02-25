نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل وقع على عقود انتقاله لبيراميدز؟.. نجم الزمالك يرفض التجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، دائرة اهتمام فريق بيراميدز للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم مركز حراسة المرمى.

ويحاول مسؤولو الفارس الأبيض في الفترة الأخيرة، العمل على استقرار الفريق وتجديد عقود بعض اللاعبين المميزين مع إبرام صفقات جديدة.

- صبحي يقترب من بيراميدز

وأكد الناقد الرياضي حامد بدوي في تصريحات مع سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورتس:" صبحي رفض مؤخرا عرضا من إدارة الزمالك لتحديد تعاقده الذي ينتهي هذا الموسم".

وتابع:" صبحي طالب بالحصول على 15 مليون جنيه في الموسم ولكن الإدارة عرضت 12 مليون وذلك ما رفضه اللاعب".

وأختتم:" عبد الواحد السيد تلقى معلومة أن اللاعب أنهى اتفاقه مع بيراميدز للرحيل هذا الموسم، حال تأكد فشل مفاوضات تجديد عقده داخل القلعة البيضاء".

