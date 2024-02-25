نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمباركة الأهلي.. الزمالك يقترب من ضم رمضان صبحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحاول إدارة نادي الزمالك في الفترة الأخيرة، مواصلة العمل على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الحالي بصفقات من العيار الثقيل بعد حل أزمة إيقاف القيد.

ودخل رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز، دائرة اهتمام إدارة القلعة البيضاء خاصة وأن اللاعب يرغب في التواجد داخل نادي جماهيري.

- رمضان صبحي على أبواب الزمالك

وآكد سيف زاهر عبر أون تايم سبورتس:" هناك جلسة ودية على العشاء بين أحد أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، بتواجد أحد أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، وتم فتح حديث عن رمضان صبحي".

وتابع:" مسؤول الزمالك استفسر من أحد أعضاء النادي الأهلي عن موقفهم من رمضان صبحي لأن الفارس الأبيض يفكر في ضمه، وجاء الرد الزمالك لو أراد رمضان يحسم الموقف مع بيراميدز في هدوء دون المغالاة أو التسابق على الصفقة لأن الأهلي لن يسمح بعودة اللاعب الأمر مغلق ".

وأتم: "أعضاء الأهلي نصحوا مسؤولو الزمالك بحسم الصفقة بهدوء واللاعب يقترب بقوة من ارتداء قميص القلعة البيضاء في الموسم القادم".