نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلى أمام بلدية المحلة فى الدوري الممتاز والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الأهلي نظيره بلدية المحلة في جولة مؤجلة من الأسبوع الخامس في بطولة الدوري المصري لموسم 2023-2024.

موعد مباراة الأهلي أمام بلدية المحلة

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة بلدية المحلة فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس لدوري "نايل".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي في الدوري المصري

ويواجه الأهلي بلدية المحلة فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس لدوري "نايل"، التي تعرض على قنوات أون سبورت الناقل الحصري للمباريات.

ترتيب الأهلى فى جدول الدوري المصري

ويتواجد الأهلى المركز العاشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعدما خاض 6 مباريات، حقق الانتصار فى 4 لقاءات وتعادل مرتين ولم يخسر، وسجل لاعبوه 12 هدفًا وتلقت شباكه 4.