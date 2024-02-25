نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يختار هذا اللاعب لتعويض غياب ياسر إبراهيم في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي، على هوية اللاعب الذي سيعوض غياب ياسر إبراهيم قلب الدفاع، عن مباريات المارد الأحمر القادمة.

رامي ربيعة بديل ياسر في مباريات الأهلي

يفقد فريق الأهلي، جهود ياسر إبراهيم في المباريات القادمة إثر إصابته خلال مواجهة ميدياما الغاني، الجمعة الماضية، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتنتظر الأهلي، مباريات قوية في مختلف المسابقات ولعل أبرزها القمة المرتقبة ضد الزمالك على لقب كأس مصر، يوم 8 مارس المقبل، في المملكة العربية السعودية.

ويتجه كولر، لاعتماد رامي ربيعة بجوار محمد عبدالمنعم كثنائي دفاعي في المباريات القادمة، بعد خسارة مجهود ياسر إبراهيم لعدة أسابيع.

وتشير المصادر إلى إن ياسر إبراهيم يعاني من مزق بسيط في العضلة الخلفية وسيغيب عن المشاركة مع الأهلي لفترة قد تزيد عن أسبوعين.