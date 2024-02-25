نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-2-2025 فى دوري نايل والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض “دوت الخليج الرياضي” مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأحد 25-02-2024 والقنوات الناقلة، الذي يشهد مواجهة قوية بين فاركو وطلائع الجيش، كما يواجه الاتحاد السكندري نظيره البنك الأهلي.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

فاركو × طلائع الجيش – الساعة 4 عصرا على قناة on time sport

الاتحاد السكندري × البنك الأهلي – الساعة 7 مساء على قناة on time sport

حكام مباريات الدوري المصري

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، تعيين الحكم أحمد حمدى لإدارة مباراة فاركو وطلائع الجيش، غدا الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ14 بالدورى الممتاز، كما يدير محمود دسوقي مباراة الاتحاد السكندري أمام البنك الأهلي.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري

وتنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الراعي الرسمي والحصري لمباريات الدوري الممتاز.