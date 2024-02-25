نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل إصابة كريم نيدفيد في الأهلي.. هل خطيرة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح الإعلامي أحمد شوبير، طبيعة إصابة كريم نيدفيد لاعب وسط الأهلي، بعد مشاركته أمام ميدياما الغاني في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المباراة التي انتهت بفوز المارد الأحمر 1-0، يوم الجمعة الماضي.

شوبير يوضح تفاصيل إصابة كريم نيدفيد

قال شوبير فى برنامجه الإذاعي عبر أون سبورت إف إم، إن كريم نيدفيد تعرض لتقلص عضلي في مواجهة ميدياما الغاني وليس إصابة بالمعنى المتعارف عليه.

وأكد شوبير إن كريم نيدفيد سيكون جاهزًا للتواجد مع الأهلي بشكل طبيعي في مواجهة بلدية المحلة ببطولة الدوري المصري.

ونجح فريق الأهلي، في العبور إلى دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد فوز يانج أفريكانز على شباب بلوزداد أمس السبت، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ويتصدر فريق الأهلي، مجموعته بالبطولة الإفريقية برصيد 9 نقاط، أي بفارق نقطة عن يانج أفريكانز صاحب المركز الثاني، ثم بعدهما يأتي شباب بلوزداد بـ5 نقاط، وميدياما بـ 4.