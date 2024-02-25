نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ريال مدريد يفكر في ضم فاران ومانشستر سيتي يحدد سعر دي بروين وبرشلونة يرفض التفريط بنجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الأحد الموافق 25-02-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

بدأ ريال مدريد في تحليل احتمالية إعادة التعاقد مع قلب الدفاع الفرنسي رافائيل فاران (30 عامًا) ولاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو (32 عامًا) الذي باعه النادي الإسباني إلى مانشستر يونايتد. (فيشاجيس)

قال رئيس الدوري الأسباني خافيير تيباس إن هناك فرصة "99٪" لانضمام المهاجم الفرنسي كيليان مبابي (25 عامًا) إلى ريال مدريد بعد مغادرة باريس سان جيرمان في الصيف. (ليكيب)

مانشستر سيتي يحدد سعر دي بروين

وضع مانشستر سيتي سعرًا قدره 100 مليون جنيه إسترليني على لاعب خط الوسط كيفين دي بروين، 32 عامًا، بعد اهتمام من المملكة العربية السعودية. (الصن)

أجرى توتنهام محادثات مع تشيلسي بشأن لاعب خط الوسط الإنجليزي كونور غالاغر في يناير ويخطط توتنهام لاتخاذ خطوة أخرى للاعب البالغ من العمر 24 عامًا في الصيف. (كرة القدم من الداخل)

حدد ليفربول روبن أموريم لاعب سبورتنج لشبونة (39 عامًا) والألماني جوليان ناجيلسمان (36 عامًا) كبديلين إذا فشلوا في التعاقد مع تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن ليحل محل مدرب الريدز يورجن كلوب. (تلجراف)

بايرن ميونيخ مستعد لمنح ألونسو راتبًا قدره 20 مليون جنيه إسترليني سنويًا لمغادرة ليفركوزن متصدر الدوري الألماني في الصيف. (ميرور)

قال ديكو المدير الرياضي لبرشلونة إن النادي يعتزم الاحتفاظ بلاعب خط الوسط الهولندي فرينكي دي يونج، ومدافع أوروجواي رونالد أرواخو (سبورت).

يعد الظهير الأيسر لميلان وفرنسا ثيو هيرنانديز، أحد الخيارات التي يدرسها بايرن ميونيخ ليحل محل اللاعب الكندي الدولي ألفونسو ديفيز، الذي سيبيعه النادي الألماني في الصيف إذا لم يوقع عقدًا جديدًا. (سكاي ألمانيا)

يعد الظهير الأيسر ديفيز، الذي يمتد عقده الحالي حتى عام 2025، أحد أهداف ريال مدريد في فترة الانتقالات هذا الصيف. (سبورت)

ليدز يرغب في استعادة كالفين فيليبس

سيحرص ليدز يونايتد على إعادة لاعب خط الوسط الإنجليزي كالفين فيليبس إلى النادي إذا صعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا معار حاليًا إلى وست هام من مانشستر سيتي.

من المقرر أن يتنافس أرسنال ومانشستر يونايتد وتوتنهام على لاعب خط وسط فنربخشة سيباستيان زيمانسكي في الصيف، مع اهتمام ميلان وإنتر ميلان أيضًا باللاعب البولندي الدولي البالغ من العمر 24 عامًا. (الصن)

يريد مهاجم مانشستر يونايتد ميسون جرينوود البقاء في خيتافي، وفقًا لرئيس النادي أنخيل توريس، المهاجم حاليا على سبيل الإعارة في الفريق الإسباني. (موندو ديبورتيفو)

استأنف المدافع الهولندي دينزل دومفريز، 27 عامًا، المحادثات مع إنتر ميلان بشأن تمديد عقده مع النادي الإيطالي إلى ما بعد عام 2025. (لاجازيتا ديلو سبورت)

يخطط مدرب منتخب إنجلترا السابق روي هودجسون، 76 عامًا، للبقاء في كرة القدم بعد مغادرة كريستال بالاس ويبحث عن وظيفة استشارية. (الصن).