نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ماذا سيحدث لو تعادل الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر بالسعودية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يترقب عاشقي ومحبي كرة القدم المصرية، موعد انطلاق مواجهة القمة القادمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2023، والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية في مارس القادم.

- تفاصيل مواجهة الأهلي والزمالك

وأكد عامر حسين في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، المُذاع على قناة الزمالك: "الدوري المصري تعرض للايقاف لمدة 45 يوما بسبب المشاركة بطولة كأس الأمم الأفريقية إلى جانب الأجندة الدولية".

وتابع:" كل هذه التأجيلات ستكون سببا رئيسيا في تأخير انتهاء بطولة الدوري الممتاز، وستكون هناك مؤجلات حال وصول الأندية المصرية إلى نهائيات البطولات الإفريقية سواء دوري أبطال إفريقيا أو الكونفيدرالية".

وأختتم: " نجهز لتحضير استعداد بشكل خاص واحتفال ضخم لمباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك والأهلي، والناديين سيتوجهون إلى السعودية قبل اللقاء بـ5 أيام وحال انتهاء اللقاء بالتعادل سيتم اللجوء إلى وقت إضافي ثم ركلات الترجيح".

