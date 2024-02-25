عاجل.. موعد سفر الأهلي والزمالك للسعودية لخوض نهائي كأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة - تستضيف المملكة العربية السعودية، المواجهة المرتقبة لجماهير وعاشقي كرة القدم المصرية بين القطبين الكبيرين، الأهلي والزمالك، في نهائي كأس مصر والتي في الثالث عشر من شهر مارس القادم.

موعد سفر الأهلي والزمالك إلى السعودية

وصرح عامر حسين في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، المُذاع على قناة الزمالك: " تعرض الدوري المصري لفترة التوقف والتب وصلت إلى 45 يوما بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية إلى جانب الأجندة الدولية، وكل ذلك سيكون سبب في تأخر موعد انتهاء بطولة الدوري الممتاز".

وتابع:" ستكون هناك مؤجلات حال وصول الأندية المصرية إلى نهائيات البطولات الأفريقية سواء دوري أبطال إفريقيا أو الكونفيدرالية".

واختتم: "نضع العديد من الاستعدادات المميزة بشكل خاص واحتفال ضخم لمباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك والأهلي، وكلا الناديين سيسافر إلى السعودية قبل اللقاء بـ5 أيام وحال انتهاء اللقاء بالتعادل سيتم اللجوء إلى وقت إضافي ثم ركلات الترجيح".