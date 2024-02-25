نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق العشري: حسام حسن سيعيد أمجاد منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري إن المدرب الوطني يفتقد للدعم الإعلامي والمساندة خلال الفترة الماضية مع منتخب مصر.

وأضاف المدير الفني للاتحاد السكندري في تصريحات لبرنامج "يا مساء الانوار" مع مدحت شلبي على قناة mbc: المدرب الوطني افتقد الدعم والثقة خاصة في فترة تولي حسام البدري وإيهاب جلال، وهو ما أثر على منتخب مصر بالسلب.

وتابع "أتمنى عودة المنتخب الوطني تحت قيادة حسام حسن خلال المرحلة القادمة بكل قوته لإنه يمثل كل المدربين المصريين.

وأتم "أتمنى كتابة تاريخ مع الاتحاد السكندري خلال المرحلة القادمة خاصة أن الفريق يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين ومجلس الإدارة يوفر كل طلبات الفريق لتحقيق كافة البطولات".