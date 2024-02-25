نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد بالبث المباشر الزمالك Abu Salem vs Zamalek اليوم.. مشاهدة الزمالك × أبو سليم Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس"| كأس الكونفدرالية الإفريقية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاهد بالبث المباشر الزمالك Abu Salem vs Zamalek اليوم.. مشاهدة الزمالك × أبو سليم Twitter بث مباشر بدون "تشفير أو فلوس"| كأس الكونفدرالية الإفريقية 2024

مواجه إفريقية بين الزمالك وأبو سليم..شاهد بالبث المباشر الزمالك Abu Salem vs Zamalek اليوم.. مشاهدة الزمالك × أبو سليم Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس"| كأس الكونفدرالية الإفريقية 2024.. يخوض نادي الزمالك المصري اختبارًا صعبًا اليوم الأحد 25 فبراير 2024، عندما يلتقي بنادي أبو سليم الليبي، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الزمالك و أبو سليم من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

بالبث المباشر الزمالك Abu Salem vs Zamalek اليوم.. مشاهدة الزمالك × أبو سليم Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس"| كأس الكونفدرالية الإفريقية 2024

مباراة الزمالك وأبو سليم

يُعدّ اللقاء بمثابة ديربي شمال أفريقي، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل تعزيز فرص التأهل إلى دور الثمانية من البطولة.

يحتل الزمالك المركز الثاني في مجموعته برصيد 7 نقاط، بينما يأتي أبو سليم في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

تُعدّ المباراة مهمة للغاية للفريقين، حيث يسعى الزمالك للفوز بالرغم من ضمان التأهل بشكل رسمي إلى دور الثمانية، بينما يطمح أبو سليم لتحقيق المفاجأة وانتزاع المركز الثاني من الزمالك.

يغيب عن الزمالك في المباراة كل من محمد عبد الشافي ومحمد أشرف روقا بسبب الإصابة، بينما يغيب عن أبو سليم الثنائي عبد الله الشيباني وطارق أبو بكر.

موعد مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي



تُقام مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي اليوم الأحد 25 فبراير 2024 في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسودان.

وتُقام المباراة على ملعب 19 مايو 1956 بمدينة عنابة في الجزائر.

وتُنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 3 HD بتعليق عصام عبد الفتاح.

وإليك مواقيت المباراة بتوقيت بعض الدول العربية:

السعودية وقطر والكويت والأردن: الساعة 7 مساءً

الإمارات العربية المتحدة: الساعة 8 مساءً

الجزائر وتونس والمغرب: الساعة 4 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبوسليم

تُنقل مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي اليوم الأحد 25 فبراير 2024 على قناة بي إن سبورتس 3 HD بتعليق عصام عبد الفتاح.

ولم يتم الإعلان حتى الآن عن أي من القنوات الناقلة لمباراة الزمالك بث مباشر مجانًا اليوم.

وإليك بعض الطرق الأخرى لمشاهدة المباراة:

من خلال تطبيق beIN SPORTS Connect.

من خلال موقع beIN SPORTS Connect.

من خلال بعض المواقع الإلكترونية التي تُبث المباريات بشكل مباشر.

يُمكنك أيضًا متابعة أخبار المباراة لحظة بلحظة عبر:

موقع الزمالك الرسمي.

صفحة الزمالك على فيسبوك.

حساب الزمالك على تويتر.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك

القناة التردد بي إن سبورتس 3 HD 11919 أفقي - 27500 - 5/6 بي إن سبورتس 1 HD 11938 أفقي - 27500 - 5/6

تشكيل الزمالك المتوقع للمباراة

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر- حمزة المثلوثي- حسام عبدالمجيد- سيد عبدالله «نيمار».

خط الوسط: محمد شحاتة- نبيل عماد دونجا- يوسف أوباما.

الهجوم: ناصر منسي- مصطفى شلبي -أحمد سيد زيزو.

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفيدرالية



ضمن نادي الزمالك التأهل لدور ربع نهائي الكونفيدرالية الإفريقية قبل مباراة اليوم، بعد فوزه في 3 مباريات وتعادله في مباراة وحيدة أمام ساجرادا الأنجولي، وجاء ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفيدرالية اليوم كما يلي:

1- الزمالك 10 نقاط.

2- أبوسليم الليبي 9 نقاط.

3-ساجرادا الأنجولي 4 نقاط.

4- سوار الغيني دون نقاط.