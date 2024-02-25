نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عرض خدماته.. ريال مدريد يرفض نجم ميلان لعيون نفاثة بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض نادي ريال مدريد، فكرة التعاقد مع أحد لاعبي إي سي ميلان في الفترة الصيفية، وذلك بعد عرض خدماته على “الملكي”.

ريال مدريد يريد ضم ديفيز

كشف الصحفي الإسباني رامون ألفاريز، إن شخص مقرب من ثيو هيرنانديز ظهير أيسر ميلان، قد عرض عودة اللاعب مرة أخرى إلى مدريد.

وأشار رامون ألفاريز، إلى إن نادي ريال مدريد رد برفض اقتراح عودة ثيو هيرنانديز، بسبب العمل على حسم صفقة أخرى في مركز الظهير الأيسر.

كما أكد ألفاريز إن ريال مدريد يأمل التوصل لاتفاق مع بايرن ميونخ لضم الظهير الأيسر الكندي ألفونسو ديفيز في الصيف المقبل.

ويرغب ديفيز، في الانتقال إلى ريال مدريد بالفترة الصيفية، كما يدرك بايرن ميونخ أيضًا صعوبة خطوة إقناع اللاعب بالبقاء وتجديد عقده مع الفريق البافاري.

ومن المفترض أن يوافق بايرن ميونخ على بيع ديفيز في الصيف المقبل، حال وصول عرض مناسب من ريال مدريد، خاصةً أن عقد اللاعب يتبقى فيه موسم واحد حيث ينتهي في يونيو 2025.

وشارك ألفونسو ديفيز، في 27 مباراة مع بايرن ميونخ بمختلف المسابقات خلال الموسم الحالي، وسجل هدفًا واحدًا وصنع 3 تمريرات حاسمة.