الرياضة

"منصف" عن نتيجة 6-1: لماذا لا تتحدثون عن خماسيات الشناوي؟

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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد عبدالمنصف نجم نادي الزمالك السابق، أنه لم يحصل على حقه الكافي على مدار السنوات الماضية.

محمد عبد المنصف: لماذا لا تتحدثون عن خماسيات الشناوي

وأوضح محمد عبد المنصف في تصريحات تلفزيونية: حققت 17 بطولة وحصدت لقبي كأس الأمم الأفريقية وانجازات عديدة مع نادي الزمالك واجتزت نجوم كبار مثل ريان جيجز وفرانشيسكو توتي.

وقال: نتيجة 6-1 عادية وواردة ويتم تصديرها للجميع ولماذا لا يتم تصدير أن محمد الشناوي استقبل 5 أهداف مرتين.

وتابع: كذلك عصام الحضري أمام المكسيك ومباراة البرازيل وألمانيا مثلًا، لماذا يتم تقييمي من ال6-1.

وواصل: مباراة ال6-1 لم نكن موفقين وقد تصديت للعديد من الأهداف وكان هناك توفيق رهيب للأهلي وهي نتيجة كبيرة لكنها عادية وتم تضخيم الأمور.
 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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