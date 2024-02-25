نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "منصف" عن نتيجة 6-1: لماذا لا تتحدثون عن خماسيات الشناوي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد عبدالمنصف نجم نادي الزمالك السابق، أنه لم يحصل على حقه الكافي على مدار السنوات الماضية.

محمد عبد المنصف: لماذا لا تتحدثون عن خماسيات الشناوي

وأوضح محمد عبد المنصف في تصريحات تلفزيونية: حققت 17 بطولة وحصدت لقبي كأس الأمم الأفريقية وانجازات عديدة مع نادي الزمالك واجتزت نجوم كبار مثل ريان جيجز وفرانشيسكو توتي.

وقال: نتيجة 6-1 عادية وواردة ويتم تصديرها للجميع ولماذا لا يتم تصدير أن محمد الشناوي استقبل 5 أهداف مرتين.

وتابع: كذلك عصام الحضري أمام المكسيك ومباراة البرازيل وألمانيا مثلًا، لماذا يتم تقييمي من ال6-1.

وواصل: مباراة ال6-1 لم نكن موفقين وقد تصديت للعديد من الأهداف وكان هناك توفيق رهيب للأهلي وهي نتيجة كبيرة لكنها عادية وتم تضخيم الأمور.

