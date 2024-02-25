نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. تفاصيل إصابة دينامو الأهلي وحقيقة حصول الزمالك على توقيع رمضان صبحي وحياة لاعب ليفربول تتحول إلى جحيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاحد 25-02-2024 في السطور التالية:

نشرة صباح الكورة اليوم

وتأتي نشرة صباح الكورة اليوم وفق ما يلي:

تفاصيل إصابة كريم نيدفيد في الأهلي.. هل خطيرة؟

أوضح الإعلامي أحمد شوبير، طبيعة إصابة كريم نيدفيد لاعب وسط الأهلي، بعد مشاركته أمام ميدياما الغاني في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المباراة التي انتهت بفوز المارد الأحمر 1-0، يوم الجمعة الماضي.

قال شوبير فى برنامجه الإذاعي عبر أون سبورت إف إم، إن كريم نيدفيد تعرض لتقلص عضلي في مواجهة ميدياما الغاني وليس إصابة بالمعنى المتعارف عليه.

وأكد شوبير إن كريم نيدفيد سيكون جاهزًا للتواجد مع الأهلي بشكل طبيعي في مواجهة بلدية المحلة ببطولة الدوري المصري.

ونجح فريق الأهلي، في العبور إلى دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد فوز يانج أفريكانز على شباب بلوزداد أمس السبت، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ويتصدر فريق الأهلي، مجموعته بالبطولة الإفريقية برصيد 9 نقاط، أي بفارق نقطة عن يانج أفريكانز صاحب المركز الثاني، ثم بعدهما يأتي شباب بلوزداد بـ5 نقاط، وميدياما بـ 4.

حقيقة اقتراب الزمالك من ضم رمضان صبحي

تحاول إدارة نادي الزمالك في الفترة الأخيرة، مواصلة العمل على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الحالي بصفقات من العيار الثقيل بعد حل أزمة إيقاف القيد.

ودخل رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز، دائرة اهتمام إدارة القلعة البيضاء خاصة وأن اللاعب يرغب في التواجد داخل نادي جماهيري.

وآكد سيف زاهر عبر أون تايم سبورتس:" هناك جلسة ودية على العشاء بين أحد أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، بتواجد أحد أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، وتم فتح حديث عن رمضان صبحي".

وتابع:" مسؤول الزمالك استفسر من أحد أعضاء النادي الأهلي عن موقفهم من رمضان صبحي لأن الفارس الأبيض يفكر في ضمه، وجاء الرد الزمالك لو أراد رمضان يحسم الموقف مع بيراميدز في هدوء دون المغالاة أو التسابق على الصفقة لأن الأهلي لن يسمح بعودة اللاعب الأمر مغلق ".

وأتم: "أعضاء الأهلي نصحوا مسؤولو الزمالك بحسم الصفقة بهدوء واللاعب يقترب بقوة من ارتداء قميص القلعة البيضاء في الموسم القادم".

بسبب معجبة مهووسة.. حياة لاعب ليفربول تتحول إلى جحيم

عانى ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول، من مطاردة امرأة مهووسة لها على مدار عام كامل، الأمر الذي دفعه للاستعانة بحارس شخصي.

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن المرأة المعجبة أزعجت أرنولد برسائل بذيئة مما اضطرته لاستئجار حراسة خاصة بالإضافة إلى تغيير رقم هاتفه وتركيب كاميرات مراقبة وأجهزة إنذار.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه على مدار العام ظهرت إحدى المعجبات أمام منزل أرنولد ومركز تدريب ليفربول وأيضًا قامت بملاحقته إلى مطاعمه المفضلة.

كما اشتكى أفراد عائلة نجم ليفربول من نفس الرسائل التي وصفت بالمريضة، من جانب المشجعة التي تضايق أرنولد.

ووصفت الصحيفة بأن أرنولد مر بعام من الجحيم، وأنه اللاعب بذل قصارى جهده حتى لا يتأثر أدائه مع ليفربول بسبب هذه الأزمة.

وتلقى لاعب ليفربول، نصائح بعدم مشاركة أي من تحركاته، أو أماكن تواجده، عبر وسائل منصات التواصل الاجتماعي لتفادي ملاحقة المعجبة المهووسة.