"توزيع الهدايا عادته المفضلة" جوندوجان يحقق رقمًا استثنائيًا مع برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - حقق إلكاي جوندوجان نجم برشلونة رقمًا استثنائيًا هذا الموسم، خلال الفوز على خيتافي 4-0 في الدوري الإسباني.

وسحق برشلونة نظيره خيتافي بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب مونتجويك الأولمبي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الليجا.

جوندوجان يحقق رقمًا استثنائيا في الدوري الإسباني

وبحسب شبكة "أوبتا" المتخصصة في الأرقام والإحصاءات “أصبح إيلكاي جوندوجان، لاعب نادي برشلونة، أول لاعب في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا يصل إلى صناعة 100 فرصة هذا الموسم في جميع المسابقات”.

ارتقى برشلونة إلى المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني مؤقتًا برصيد 57 نقطة، متفوقًا على جيرونا الذي لديه مباراة أقل، بينما تجمد رصيد خيتافي عند 34 نقطة في المركز العاشر.