الرياضة

"توزيع الهدايا عادته المفضلة" جوندوجان يحقق رقمًا استثنائيًا مع برشلونة

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "توزيع الهدايا عادته المفضلة" جوندوجان يحقق رقمًا استثنائيًا مع برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق إلكاي جوندوجان نجم برشلونة رقمًا استثنائيًا هذا الموسم، خلال الفوز على خيتافي 4-0 في الدوري الإسباني.

وسحق برشلونة نظيره خيتافي بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب مونتجويك الأولمبي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الليجا.

جوندوجان يحقق رقمًا استثنائيا في الدوري الإسباني

وبحسب شبكة "أوبتا" المتخصصة في الأرقام والإحصاءات “أصبح إيلكاي جوندوجان، لاعب نادي برشلونة، أول لاعب في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا يصل إلى صناعة 100 فرصة هذا الموسم في جميع المسابقات”. 

ارتقى برشلونة إلى المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني مؤقتًا برصيد 57 نقطة، متفوقًا على جيرونا الذي لديه مباراة أقل، بينما تجمد رصيد خيتافي عند 34 نقطة في المركز العاشر.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا