شاهد بالبث المباشر ريال مدريد اليوم.. مشاهدة النصر × الشباب Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري السعودي 2024

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أحمد جودة - القاهرة - شاهد بالبث المباشر ريال مدريد اليوم.. مشاهدة النصر × الشباب Twitter بث مباشر بدون "تشفير أو فلوس" | الدوري السعودي 2024



في قمة مثيرة، يلتقي قطبي العاصمة السعودية، النصر والشباب، على ملعب الأمير خالد بن سلطان في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة الـ 21 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة النصر والشباب من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

ديربي الرياض يشتعل: النصر يواجه الشباب في مواجهة قوية ضمن الجولة 21 من الدوري السعودي

يدخل النصر المباراة بمعنويات مرتفعة بعد التأهل لدور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، مدعومًا بوجود نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو. بينما يسعى الشباب لتحسين موقعه في جدول الترتيب.

يحتل النصر المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 49 نقطة، بينما يأتي الشباب في المرتبة العاشرة بـ24 نقطة.

تُعدّ المباراة مهمة للفريقين، حيث يسعى النصر لمواصلة مطاردة الهلال المتصدر، بينما يطمح الشباب للوصول إلى المراكز المتقدمة.

يغيب عن النصر في المباراة كل من وسبينا وراغد النجار وسلطان الغنام وعبد الرحمن غريب، بينما يغيب عن الشباب الثنائي يانيك كاراسكو وفيتينو بسبب الإصابة.

يُهدد تراكم البطاقات الصفراء كل من السنغالي ساديو ماني وعبد الإله العمري بالغياب عن المباراة التالية.

تُتوقع أن تكون المباراة قوية ومثيرة، خاصة مع وجود العديد من النجوم في الفريقين.

موعد مباراة النصر والشباب



تقام مباراة النصر والشباب اليوم الأحد 25 فبراير 2024 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة مساءً بتوقيت مصر.

تُقام المباراة على ملعب الأمير خالد بن سلطان، معقل نادي الشباب في الرياض.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب

تُعد مجموعة قنوات SSC السعودية الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري السعودي للمحترفين "روشن" هذا الموسم، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة الشباب ضد النصر، وتحديدًا عبر شاشة قناة SSC1 HD بتعليق المخضرم فارس عوض.

ترددات القنوات

القناة التردد القمر الصناعي SSC1 HD 11919 نايل سات SSC2 HD 11938 نايل سات SSC3 HD 12054 نايل سات SSC4 HD 12072 نايل سات SSC5 HD 12090 نايل سات SSC HD 11747 عربسات SSC2 HD 11765 عربسات SSC3 HD 11783 عربسات SSC4 HD 11801 عربسات SSC5 HD 11819 عربسات

التشكيل المتوقع لنادي النصر

حراسة المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: سلطان الغنام، مايكون، عبد الإله العمري، علي لاجامي

الوسط: عبد المجيد الصليهم، بيتي مارتينيز، سامي النجعي، أندرسون تاليسكا

الهجوم: كريستيانو رونالدو، جلال الدين ماشاريبوف

التشكيل المتوقع لنادي الشباب

حراسة المرمى: محمد العبسي

خط الدفاع: متعب الحربي - رومان سايس - إياجو سانتوس - حمد اليامي

خط الوسط: كويلار - راكيتيتش - حسين القحطاني

خط الهجوم: مصعب الجوير - حبيب ديالو - كارلوس جونيور