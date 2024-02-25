نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الليجا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره إشبيلية مساء اليوم الأحد 25 نوفمبر 2024 على ملعب "سانتياجو برنابيو"، وذلك في إطار الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد صدارة الليجا برصيد 62 نقطة، بعد الفوز في تسعة عشر مباراة والتعادل في خمسة لقاءات وخسارة مباراة واحدة، فيما يحتل فريق إشبيلية المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة، بعد الفوز في خمس مباريات والتعادل في تسعة لقاءات وخسارة إحدى عشرة مباراة.

موعد ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني

تبدأ أحداث مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني

تذاع مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.

