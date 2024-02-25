نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من هاري كين على قرار رحيل توخيل عن بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ، على قرار رحيل المدير الفني توماس توخيل عن قيادة “البافاري” في نهاية الموسم الحالي.

وكان نادي بايرن ميونخ قد أعلن انفصاله عن توماس توخيل في نهاية الموسم الحالي، ليغادر منصبه قبل عام واحد على نهاية عقده.

هاري كين يتحدث عن مغادرة توخيل

قال هاري كين في حديثه عقب مباراة لايبزيج أمس، عن رحيل توخيل: “النادي اتخذ قراره، علينا أن نظهر مسؤوليتنا أمام المدرب والفريق، لتقديم أفضل ما لدينا خلال الموسم الحالي”.

وتابع كين حول هذا الموضوع: "كنا نعلم أننا كلاعبين لم نؤدي بشكل جيد، لا يمكنك الجلوس هناك والتحدث فقط، عليك أن تقاتل وتعمل بجد في كل لحظة وهذا ما فعلناه أمام لايبزيج".

نجح فريق بايرن ميونخ، في الفوز على لايبزيج (2-1)، بفضل ثنائية هاري كين، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الألماني.

ويحتل فريق بايرن ميونخ، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 53 نقطة، خلف باير ليفركوزن متصدر الجدول بـ61 نقطة.