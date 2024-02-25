عاجل.. حسام حسن يتلقى صدمة قوية قبل معسكر مارس

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر ضربة قوية تمثلت في إمكانية غياب واحد من أبرز نجوم الفراعنة عن المعسكر القادم المزمع إقامته في شهر مارس.

حسام حسن يتلقى صدمة قوية قبل معسكر مارس

وتعرض مصطفى محمد لاعب نادي نانت الفرنسي وهداف منتخب مصر للإصابة خلال مباراة فريقه ضد نادي لوريان بالدوري الفرنسي.

وسبق وأن حقق نانت فوزًا هامًا على لوريان بهدف واحد مقابل لا شيء مساء أمس السبت لحساب مباريات الليج آن.

وشارك الاناكوندا اساسيًا وقاد هجوم فريقه من البداية في التشكيل الاساسي قبل أن يتعرض للإصابة ويتم استبداله بين شوطي المباراة.

وخرج المدير الفني لنادي نانت جوزلين جورفينيك لكشف حجم إصابة صاحب الستة وعشرين عامًا مؤكدًا أن مصطفى محمد قد تلقى ضربة قوية في الفخذ في انتظار الفحوصات الطبية لمعرفة مدة غيابه.

ويخشى حسام حسن غياب مصطفى محمد عن المعسكر القادم الذي يشهد ملاقاة منتخب نيوزيلندا في انتظار الفائز من مباراة تونس وكرواتيا لمعرفة ما إذا كان الفراعنة سيلعبون في اللقاء النهائي أم مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.