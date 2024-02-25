انت الأن تتابع خبر موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي .. تعرف على موقف محمد صلاح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حل ليفربول ضيفًا ثقيلاً على نظيره تشيلسي مساء اليوم الأحد الموافق 25 فبراير 2024، والموافق 14 شعبان 1445 هجريا في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في نسخته الجديد 2023-2024 على أرضية ستاد ويمبلي.ولم يكشف المدرب الألماني يورحن كلوب، عن مصير محمد صلاح نجم منتخب مصر في المشاركة بمباراة ليفربول وتشيلسي الليلة، مما يثير حالة من التساؤل بين جمهور الريدز في جمهورية مصر العربية والوطن العربية بأكمله.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي

تبدأ مباراة ليفربول وتشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والسادسة مساءً المملكة العربية السعودية.

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