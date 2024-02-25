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رياض - احمد صلاح - عشاق كرة القدم الإنجليزية في مصر والعالم العربي أنتم اليوم الأحد الموافق 25 فبراير على موعد مع قمة قوية حيث ننشر لكم موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والقنوات الناقلة ومعلق المباراة.

ويستضيف تشيلسي مساء اليوم فريق ليفربول على ملعب ويمبلي وتحت إدارة الحكم كريستوفر كافانا وذلك في إطار منافسات نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي

يكون موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في إطار منافسات نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية في تمام الساعة الخامسة مساءاً بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

وبعدما تعرفنا على موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في إطار منافسات نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية يأتي الدور على القنوات الناقلة معلق المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي

تنقل مباراة ليفربول وتشيلسي في إطار منافسات نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية على شبكة قنوات بي إن سبورت وتحديداً قناة beIN Sports HD 1 بتعليق خليل البلوشي.. إضافة إلى القنوات التالية:

Diema Sport 2 HD

Digi Sport 1 HD Romania

beIN Sports HD 1 English

SuperSport HD 2 alb

M4 Sport HD Hungary

V Sport Premium HD

DAZN 1 Bar Deutsch HD

beIN 4K HDR

Arena Sport 1 HD BiH

RTL TVI HD Belgique

SuperSport Premier League

Setanta Sports Ukraine HD

Arena Sport 1 HD Premium Serbia

وبذلك نكون قد تعرفنا على موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في إطار منافسات نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية ومجموعة كبيرة من القنوات الناقلة للمباراة من أجل متابعة المواجهة القوية والمنتظرة والتي سيشارك فيها قائد منتخب مصر محمد صلاح.