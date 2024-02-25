نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بسبب 4 مليون جنيه".. كواليس أزمة محمد عواد والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجحت إدارة نادي الزمالك في الوصول إلى حل لنقل مواجهته أمام فريق أبو سليم الليبي على الهواء مباشرة بعد أن كانت في طريقها للمنع بسبب أزمة عربات البث الفضائي في الجزائر الجولة التي تستضيف المباراة.

وتنطلق مباراة الزمالك وأبو سليم في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأحد على ملعب عنابة.

- شلبي يتحدث عن أسباب غضب عواد

وأكد مدحت شلبي عبر برنامجه على ام بي سي مصر:" جوميز تحدث في المؤتمر الصحفي عن أهمية مواجهة أبو سليم وثقته في أداء لاعبيه مهما كانت الغيابات التي تضرب الفريق".

وتابع:" محمد عواد حارس مرمى الزمالك، يشعر بالغضب في الفترة الأخيرة بسبب عدم مشاركته، ويجب أن يعمل اللاعب على تحويل ذلك إلى إصرار وحماس واجتهاد".

وأختتم:" الأمر مختلف لأن عواد كان أساسي قبل التوقف الدولي وفوجئ بمشاركة صبحي أساسيا منذ مواجهة الإسماعيلي، بخلاف أن مجلس الإدارة الجديد عدل سقف رواتب اللاعبين حيث أصبح عواد راتبه 12 مليون جنيه وليس 16 كما اتفق مع الإدارة السابقة وذلك سبب غضب للاعب "