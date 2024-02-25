نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة للجميع.. حسام حسن يستقر على ضم لاعب جديد في قائمة مارس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الكابتن حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر على ضم واحدة من العناصر الجديدة خلال معسكر مارس القادم.

ويستعد المنتخب المصري لخوض دورة ودية تلك التي يلاقي فيها منتخب نيوزيلندا في نصف النهائي وينتظر في مباراة النهائي أو الثالث والرابع المتأهل من مواجهة تونس وكرواتيا.

حسام اشرف يقترب من معسكر منتخب مصر

وقالت بعض المصادر الخاصة أن حسام حسن معجب بما يقدمه حسام أشرف لاعب نادي بلدية المحلة الذي يتصدر جدول ترتيب هدافي دوري نايل برصيد ثمانية أهداف مناصفة مع المغربي احمد بلحاج لاعب نادي سيراميكا كليوباترا.

ويرى حسام حسن أن مهاجم البلدية قادر على قيادة هجوم الفراعنة في تلك الدورة الودية من أجل الاستفادة منه وتوفير الجو المناسب له للأنسجام في المعسكرات القادمة.

وقد يغيب المهاجم الاساسي مصطفى محمد عن تلك الدورة بسبب الاصابة التي تعرض لها خلال مباراة نانت ولوريان في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الفرنسي لذلك بدأ البحث سريعًا عن البدائل المناسبة.