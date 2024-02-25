نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مفاجأة الموسم".. دينامو صن داونز يقترب من الأهلي وعقبة وحيدة تمنع وصول بن رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوصى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، بضرورة تدعيم مركز وسط ملعب الفريق في الموسم القادم، حال رحيل أي لاعب من هذا المركز بعد تلقي العديد من العروض مؤخرا.

ودخل الثنائي موكوينا نجم نادي صن داونز الجنوب إفريقي بجانب التونسي محمد علي بن رمضان، دائرة اهتمام الأهلي في الموسم القادم.

- مفاوضات الأهلي مع موكوينا وبن رمضان

وأكد الناقد الرياضي محمد عراقي في تصريحاته عبر أون تايم سبورت مع سيف زاهر:" الأهلي دائما يسعى لتجديد الدماء داخل مركز وسط الملعب وخريطة الأجانب ستختلف تماما في الموسم القادم".

وتابع:" موديست سيرحل عن الأهلي مع احتمالية عدم استمرار التونسي علي معلول بسبب الراتب وليس فنيا، وتمسك أليو ديانج بالرحيل هذا الموسم".

وواصل:" كولر يرغب في ضم لاعبين أفضل من المتواجدين وليس مثلهم أو أقل بخلاف ذلك مرفوض، والأهلي حاول ضم بن رمضان وموكوينا في الفترة الماضية".

وأختتم:" وكيل موكوينا تواصل مع مسؤولو الأهلي وأكد لهم أن اللاعب سيكون متاح الموسم القادم بعد نهاية عقده رسميا لأن اللاعب يرغب في القدوم، أما عن بن رمضان فهو غير موفق في الدوري المجري ولكن اللاعب يرغب في الانتقال إلى نادي أوروبي والأهلي اسم مطروح".