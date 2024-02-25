نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة لكولر.. نجم الأهلي قد يغيب عن الملاعب لمدة شهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن مدة غياب ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي بعد إصابته خلال مباراة ميدياما الغاني الأخيرة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يفقد خدمات ياسر إبراهيم للإصابة

تعرض ياسر إبراهيم، للإصابة خلال مشاركته مع الأهلي أمام ميدياما الغاني، يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بفوز الأحمر 1-0.

وقال شوبير عبر برنامجه على راديو أون سبورت إف إم، إن إصابة ياسر إبراهيم تبدو كأنها بداية مزق بسيط فى العضلة الخلفية.

وأشار شوبير إلى أنه من الممكن غياب ياسر إبراهيم لمدة شهر واحد عن الملاعب، موضحًا أن اللاعب سيخضع لأشعة رنين اليوم للوقوف على درجة الإصابة بشكل نهائي.

وواصل شوبير قائلًا: "غياب ياسر إبراهيم عن دفاع الأهلى يضع كولر فى ورطة لأن مركز المدافع لا يتواجد فيه سوى محمد عبد المنعم ورامى ربيعة، وقد يتم الاستعانة بجهود محمد هانى أو عمر كمال عبد الواحد".