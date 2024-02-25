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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب ماسيميليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق فروزينوني كالتشيو اليوم الأحد في الجولة السادسة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإيطالي.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ستاد يوفنتوس ظهر اليوم الأحد في تمام الساعة الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

أليجري يعلن تشكيل يوفنتوس الرسمي لمواجهة فروزينوني في الدوري الإيطالي

وجاء تشكيل المدرب أليجري للمباراة كالآتي:-

حراسة المرمى: تشيزني.

الدفاع: فيدريكو جاتي، جيلسون بريمر، دانييلي روجاني.

الوسط: أندريا كامبياسو، رابيو، كوستيتش، مانويل لوكاتيلي، ويستون ماكيني.

الهجوم: فيدريكو كييزا، فلاهوفيتش.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 54 نقطة.

