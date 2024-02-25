الأهلي يوضح آخر مستجدات إصابة نجمه

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أحمد جودة - القاهرة - شارك كريم نيدفيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الاستشفائية على هامش المران الصباحي للفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

نيدفيد يشارك في التدريبات الاستشفائية

وخاض كريم نيدفيد تدريباته مع مجموعة اللاعبين الذين اكتفوا بتدريبات استشفائية ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني عقب العودة من غانا والفوز على فريق ميدياما.

واشتكى كريم نيدفيد، من الآم بسيطة في عضلة السمانة خلال مباراة ميدياما التي حسمها الفريق لصالحه بهدف نظيف سجله حسين الشحات.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة فريق بلدية المحلة في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.