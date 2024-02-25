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أحمد جودة - القاهرة - تحدث المهدي سليمان حارس مرمى نادي الاتحاد السكندري، عن هدف فريقه هذا الموسم التواجد في المربع الذهبي هذا الموسم، خاصة أن الفريق يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين.

المهدي سليمان: هدفنا التواجد في المربع الذهبي.. ولا نملك رفاهية ثلاثي القمة

وأضاف حارس مرمى الاتحاد السكندري في تصريحات لبرنامج " يا مساء الانوار " مع مدحت شلبي على قناة mbc: “ الخروج من كأس الرابطة كان أمرًا صعبًا على الفريق لان هدفنا منذ البداية التواجد في النهائي وتحقيق اللقب، لكن حاليا نركز على مباريات الدوري والكأس والتواجد في المربع الذهبي”.

وأتم “الفريق لايملك رفاهية الفرق الأخرى مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز في توفير بدائل مميزة في كل المراكز ولكننا نسعى خلال المرحلة القادمة تحسين مركزنا في جدول الدوري والتواجد بالمربع الذهبي”