نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخرهم مصطفى شوبير.. أبناء نجوم سابقين ضربوا بمقولة أبناء العاملين عرض الحائط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ابن الوز عوام مقولة يتم استخدامها من أجل الدلالة على أن الابن ينتهج طريق الأب وباتت واحدة من الأمثال المعمول بها في كرة القدم المصرية بعد أن ذاع صيت الكثير من النجوم على نفس الطريق الذي سار فيه الوالد.

ولعل من آخر تلك الأسماء مصطفى أحمد شوبير نجل الحارس التاريخي للنادي الأهلي ومنتخب مصر الذي شارك في كأس العالم 1990 ونجح في التتويج بمجموعة من البطولات مع القلعة الحمراء والفراعنة.

وعندما بدأ مصطفى شوبير يخطوا خطواته الأولى في حراسة عرين النادي الأهلي تعالت الأصوات أنه من أبناء العاملين الذين يلعبون كرة القدم “ بالواسطة والمحسوبية ” دون امتلاكه للمقومات التي تضمن له النجاح.

لكن “ أوفا ” نجح في أن يدحض بكل هذه المقولات ويضرب بها عرض الحائط وأثبت نفسه بجدارة وثقة في النفس مكنته من النجاح في الاختبار الحقيقي الأول بعد أن وضعته الظروف في موقف قاسي حينما دافع عن عرين النادي الأهلي ضد الوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي.

وعلى الرغم من أن شباك الاهلي استقبلت هدفًا وقتها في اللقاء الذي انتهي على ملعب استاد القاهرة 2-1 للقلعة الحمراء لكن مصطفى شوبير كان النجم الأوحد لتلك المواجهة بفضل تصدياته والحفاظ على مرماه من تلقي أهداف أخرى.

وبعدها أصيب محمد الشناوي مع منتخب مصر في الكتف ليجد الأهلي نفسه أمام تحدي جديد وهو ضرورة توفير الثقة الكافية في مصطفى احمد شوبير الذي دافع عن مرمى الشياطين الحمر في مباراتين أمام شباب بلوزداد في الجزائر لرسم الجولة الرابعة من دور المجموعات وميدياما الغاني في الجولة الخامسة وتمكن من الخروج بشباك نظيفة في المباراتين بل وحصل على نجم المباراة الأول.

ونستعرض لكم عبر موقع "دوت الخليج الرياضي" أبرز النماذج التي خالفت التوقعات بشأن مقولة "أبناء العاملين":

- حازم إمام

البداية مع حازم إمام نجل الراحل حمادة إمام، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، فقد نجح الابن في إكمال المسيرة وأظهر موهبته وأمتع الجماهير المصرية خلال مشواره مع الساحرة المستديرة.

وبالإضافة لمسيرة حازم إمام المميزة مع الزمالك فقد احترف بصفوف أودينيزي الإيطالي ودي جرافشاب الهولندي خلال الفترة من 1996 لـ2001، وعلى المستوى الدولي حقق مع منتخب مصر بطولة الألعاب الأفريقية الأولمبية 1995 ولقب كأس الأمم الأفريقية عام 1998.

- شريف إكرامي

بالرغم من توتر علاقته بجماهير الأهلي بالوقت الحالي، إلا إن شريف نجل الحارس الكبير إكرامي الشحات، كان من أهم عناصر المارد الأحمر خلال الفترة من 2010 حتى 2020، وحقق خلال تلك السنوات 28 لقباً مع النادي.

- يوسف أسامة نبيه

نجح اللاعب الشاب يوسف أسامة نبيه في تقديم أوراق اعتماده خلال المباريات التي شارك فيها مع الزمالك منذ صعوده للفريق الأول، وأثبت أنه لاعب موهوب ولا زال أمامه الكثير ليقدمه رفقة الفارس الأبيض.

وخاض يوسف أسامة نبيه العائد إلى الزمالك بعد فترة قصيرة مع بيراميدز، 45 بقميص الفريق الأبيض وساهم بإحراز 5 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة لزملائه.

- سيف جعفر

على خطى زميله يوسف نبيه، قدم سيف نجل الكابتن فاروق جعفر، مستويات مميزة مع فريق الزمالك منذ تصعيده للصف الأول، ولفت الأنظار بطريقة لعبه ليبتعد عن دائرة انتقادات "أبناء العاملين".

احمد صلاح حسني

أحمد نجل صلاح حسني لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، يضاف أيضاً لقائمة أبناء النجوم الذين نجحوا في إثبات موهبتهم وحققوا إنجازات خلال مشوارهم الكروي.

لعب أحمد صلاح حسني في بداياته الكروية مع الأهلي 1997 قبل انطلاق مشواره الاحترافي رفقة أندية شتوتجارت الألماني وجينت البلجيكي وتشايكور ريزه سبور التركي، وبعد عودته لمصر مثل المقاولون العرب والإسماعيلي.

ويعد أحمد صلاح حسني هو أول لاعب مصري يتحصل على بطولة أوروبية وهي كأس “الإنتر توتو" مع شتوتجارت الألماني عام 2000.

