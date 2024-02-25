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أحمد جودة - القاهرة - اختتم فريق الكرة الأول بالنادي، تدريباته صباح اليوم، الأحد، قبل السفر إلى الجونة استعدادا لخوض مباراة الجونة، غدا الاثنين، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري المحلي.

ووضع الجهاز الفني للفريق، بقيادة الكابتن إيهاب جلال، في المران الختامي الرتوش الأخيرة وسط حالة من الإصرار لدى اللاعبين سعيا لاستمرار مسيرة النتائج الإيجابية.

وشهد المران منح الجهاز الفني، مجموعة من اللاعبين تعليمات خاصة لتنفيذها خلال المباراة المرتقبة، من أجل تجنب الأخطاء خلال أحداث اللقاء.

و أعلن إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي قائمة لاعبيه استعدادا للقاء الجونة غدا الاثنين لحساب الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المحلي.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة الجونة في الدوري المصري

وجائت القائمة المختارة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم،كمال السيد،عبدالله جمال.

خط الدفاع: محمد دسوقي،محمد نصر،عبدالله حسني، حاتم سكر،عبد الكريم مصطفى،محمد عمار،حمدي النقاز،عصام صبحي.

الوسط: محمد حسن،محمد بيومي،هشام محمد،محمد عبد السميع،عمر الساعي،عبد الرحمن الدح،عبد الرحمن مجدي، إيريك تراوري،بشار أشرف.

وفي الهجوم: نادر فرج، محمد زيدان، على الملواني

