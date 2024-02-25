نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرقام لا تفوتك قبل قمة تشيلسي وليفربول في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتضن ملعب “ويمبلي”، قمة من العيار الثقيل بين تشيلسي وليفربول في نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية “كابيتال ون”، في الخامسة مساء اليوم الأحد.

وصل تشيلسي إلى المباراة النهائية لكأس الرابطة الإنجليزية بعد فوزه الكاسح على ميدلزبره بمجموع مباراتي ذهاب وإياب نصف النهائي “6-2”.

واستطاع ليفربول، العبور إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، على حساب فولهام بعد الفوز عليه في ذهاب نصف النهائي 2-1 قبل التعادل في الإياب بنتيجة 1-1.

ونستعرض لكم في السطور التالية، أبرز الأرقام قبل القمة المرتقبة بين تشيلسي وليفربول في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية:

1- تشيلسي يلعب نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمرة الـ10 في تاريخه، فقد توج بالكأس 5 مرات وحل وصيفًا في 4 مناسبات.

2- ليفربول يخوض نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمرة الـ14 في تاريخه، وهو الفريق الأكثر تتويجًا بالكأس (9 مرات) وحل وصيفًا في 4 مناسبات.

3- تشيلسي وليفربول هما أول فريقين يلتقيان في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية خلال 3 مواسم مختلفة.

4- أصبح تشيلسي وليفربول أول فريقين يتواجهان 5 مرات في نهائي كأس إنجلترا ونهائي كأس الرابطة الإنجليزية معًا.

5- الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدرب الحالي لتشيلسي أصبح ثالث مدرب يشرف على فريق ويواجه نفس الفريق في نهائيين مختلفين لكأس الرابطة الإنجليزية بعد رون ساونديرز ورون أتكينسون.