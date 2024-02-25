نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف ريال مدريد من ضم نجم ميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر صحفية عن موقف مسؤولي نادي ريال مدريد الإسباني من عودة الظهير الفرنسي ثيو هيرنانديز لاعب فريق ميلان الإيطالي مرة أخرى إلى الفريق.

موقف ريال مدريد من عودة ثيو هيرنانديز مجددًا

وبحسب الإعلامي رامون ألفاريز فإنه تم عرض ثيو هيرنانديز لاعب ميلان على مسؤولي النادي الملكي من قبل أحد المقربين من النجم الفرنسي في الفترة الأخيرة.

وأكد أن مسئولو ريال مدريد رفضوا عودة ثيو هيرنانديز إلى النادي الملكي مرة أخرى لأنهم يعملون في الوقت الحالي على ضم صفقة مميزة في الصيف المقبل.

ويكثف نادي ريال مدريد محاولاته في الوقت الحالي لحسم التعاقد مع النجم الكندي ألفونسو ديفيز ظهير أيسر نادي بايرن ميونيخ الألماني في الصيف.

ويواجه فريق ريال مدريد نظيره إشبيلية مساء اليوم الأحد في الجولة السادسة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

