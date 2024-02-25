نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حرب باردة؟ مفاجأة من حسام حسن لـ مصطفى شوبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي مؤمن الجندي، حقيقة الحرب الباردة بين حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم ومصطفى شوبير حارس مرمى فريق الأهلي، بعد تألق الأخير اللافت للنظر.

وقال الجندي في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي “فاول”: “كلام ليس له أساس من الصحة، من يروج لحرب باردة بين حسام حسن وشوبير الصغير”.

مصطفى شوبير في معسكر منتخب مصر

وأضاف: “حسام حسن ليس لديه أي تصفية حسابات أو تحدي للاعب معين، وكل من يقول ذلك لا يريد مصلحة مصر أو نجاح المنتخب تحت قيادة العميد”.

وتابع مفجرًا مفاجأة: “بنسبة كبيرة حسام حسن سيختار مصطفى شوبير في معسكر منتخب مصر المقبل، حال استمرار تألق شوبير”.

هل طلب حسام حسن تقليص عدد الأندية؟



كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة طلب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول تقليص عدد الأندية المشاركة في بطولة دوري نايل.

وقال مصدر في اتحاد الكرة لـ "دوت الخليج الرياضي": "لم يطلب حسام حسن تقليص عدد الأندية".

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن مدرب منتخب مصر طلب تقليص عدد أندية الدوري المصري، من أجل توفير أوقات لوجود معسكرات للمنتخب.

وأكمل قائلًا: "لا يمكن أن نتخذ قرارًا مفاجئًا خاصة أنه تم تنسيق شكل البطولة مع رابطة الأندية".

حسام حسن يعلن عن أول معسكر لمنتخب مصر



وأعلن العميد حسام حسن، موعد معسكر منتخب مصر المقبل يوم 13 مارس، استعدادًا للمشاركة في الدورة الودية التي ستقام بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من من 22 حتى 26 من الشهر ذاته.

وتولى حسام حسن، مهمة قيادة منتخب مصر في الآونة الأخيرة خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا الذي تمت إقالته بسبب إخفاق الفراعنة في كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، والخروج من دور الستة عشر.