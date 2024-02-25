نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة بلدية المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك محمد الضاوي كريستو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

كريستو ينتظم في مران الأهلي

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن كريستو انتظم في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة بالعضلة الخلفية وانتهاء البرنامج التأهيلي الخاص به.

واستأنف الفريق تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة بعد العودة من غانا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بلدية المحلة في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة والمحدد لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل.

