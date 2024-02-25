نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بورقتي أبو علي وموديست".. كولر يصدم كهربا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه محمود عبد المنعم كهربا، نجم النادي الأهلي لكرة القدم أزمة جديدة داخل جدران القلعة الحمراء في الفترة الأخيرة، بعد تغيب اللاعب عن رحلة غانا لمواجهة نظيره ميدياما في دوري أبطال إفريقيا.

وكان نجم الأهلي قد طالب بعدم مرافقة بعثة الفريق بسبب زفاف شقيقته.

- حقيقة خلاف كهربا وكولر

وأكد محمد عراقي مع سيف زاهر عبر أون تايم سبورتس:" غرامة كهربا ستدفع في وقتها والأمر الآن لعبة محامين، والغرامة ستدفع أجلا أم عاجلا، وتوجد مفاوضات جارية يين القطبين بسبب هذا الأمر وبالفعل لم يتم مناقشة الأمر في الزيارة الأخيرة".

وتابع:" يوجد اتفاقات قريبة بين الطرفين على تقسيط قيمة الغرامة وليس دفعها بالجنيه المصري هذا الأمر غير وارد نهائيا، وسيكون هناك تعاون في ملف الصفقات وأولهم مصطفى أشرف".

وأختتم:" كولر وافق على غياب كهربا بعد تعدد طلب اللاعب لذلك رضخ المدير الفني لرغبة اللاعب ولكن سيصبح بعيد فنيا عن الفريق حيث دخل موديست وأبو علي اهتمامات كولر وأولوياته في الفترة الأخيرة وكهربا أمن غضب المدرب بتواجده مبكرا في كل التدريبات الأخيرة للغائبين".

