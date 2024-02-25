نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة بلدية المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأكد جاهزية كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمشاركة ضد بلدية المحلة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

تأكد جاهزية كريم نيدفيد لمواجهة بلدية المحلة

وانتظم كريم نيدفيد لاعب الفريق في المران الجماعي اليوم الأحد بعد تعافيه من آلام السمانة التي غادر بسببها مباراة ميدياما الغاني في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأعلن كريم نيدفيد جاهزيته للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة بلدية المحلة المقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته ظهر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة الثلاثاء المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري العام.

وكان الأهلي عاد من غانا، عقب تحقيق الفوز على ميدياما الغاني، بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت على ستاد بابا يارا في كوماسي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونجح الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، في التأهل بصورة رسمية إلى دور الثمانية بدوري الأبطال، عقب فوز يانج أفريكانز على شباب بلوزداد الجزائري، برباعية نظيفة.

