نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يدفع بالصفقة الجديدة أمام بلدية المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، الاستعانة بخدمات عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق أمام بلدية المحلة، بالدوري العام.

عمر كمال قد يسجل ظهوره الأول مع الأهلي أمام بلدية المحلة

ومن المنتظر أن يشارك عمر كمال للمرة الأولى بعد انتقاله إلي صفوف الفريق في ميركاتو الشتاء الماضي، قادمًا من صفوف نادي مودرن فيوتشر، لمدة ثلاث مواسم ونصف مقبلة.

غاب عمر كمال عبد الواحد عن مباراتي شباب بلوزداد وميدياما الغاني بسبب عدم القيد الإفريقي، حيث شارك اللاعب مع مودرن فيوتشر في بطولة كأس الكونفدرالية لهذا الموسم.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته ظهر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة الثلاثاء المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري العام.

وكان الأهلي عاد من غانا، عقب تحقيق الفوز على ميدياما الغاني، بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت على ستاد بابا يارا في كوماسي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونجح الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، في التأهل إلى دور الثمانية بدوري الأبطال، عقب فوز يانج أفريكانز على شباب بلوزداد الجزائري، برباعية نظيفة.