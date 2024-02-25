نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصرف لافت من النني مع أرتيتا بعد مباراة آرسنال ونيوكاسل (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لفت الدولي المصري محمد النني نجم وسط آرسنال، الأنظار بتصرفه عقب نهاية مباراة فريقه أمام نيوكاسل يونايتد، أمس السبت، في الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإنجليزي.

النني يحتفل مع فريقه بالفوز على نيوكاسل رغم قلة مشاركاته

شارك النني، بديلًا لجورجينهو في الدقيقة “89” من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب “الإمارات” وانتهت بفوز “الجانرز” بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وسلطت شبكة “بي إن سبورتس” الرياضية، الضوء على لقطة احتفال النني بفوز فريقه ضد نيوكاسل يونايتد بعد نهاية المباراة، واصفةً إياه باللاعب المنضبط والقنوع، نظرًا لعدم استعانة المدير الفني ميكل أرتيتا به سوى في دقائق محدودة من المباريات.

وشارك محمد النني في 6 مباريات مع فريق آرسنال هذا الموسم بمختلف البطولات، بواقع 95 دقيقة لعب.

يذكر أن محمد النني صاحب الـ31 عامًا، يرتبط بعقدٍ ساري مع نادي آرسنال حتى نهاية الموسم الجاري.