نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيهاب الكومي: ميكالي لن يتولي الإشراف على منتخبات الشباب والناشئين بعد تعيين علاء نبيل ومحمد يوسف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي لن يتولي الإشراف على أى منتخب بعد مهمته فى تدريب المنتخب الأولمبي عقب أولمبياد باريس 2024.

إيهاب الكومي: ميكالي لن يتولي الإشراف على منتخبات الشباب

وقال الكومي فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس:" ميكالي لن يتولي الإشراف على أي منتخب عقب أولمبياد باريس 2024.

واضاف:" بالفعل كان لدينا فكرة أن يكون روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي مدرب لمنتخب مصر مواليد 2005 ولكن الرجل أكد أن لديه رغبة فى التركيز بشكل أكبر مع المنتخب الاولمبي لذلك فضلنا أن نعين وائل رياض بسبب خبراته بجانب التعامل مع ميكالي.

وتابع:" ولم يتم تعيين ميكالي فى منصب المشرف على المنتخبات الوطنية بعد تعيين علاء نبيل ومحمد يوسف فى الإدارة الفنية.

