تامر مصطفى يعلن تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة سوبر سبورت يونايتد في كأس الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي بالكونفدرالية.

تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة سوبر سبورت يونايتد في كأس الكونفدرالية

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: باسم علي، خالد رضا، علي الفيل، محمد ربيعة

وسط: غنام محمد، محمد نصير، علي زعزع، هشام عادل

هجوم: أحمد عاطف، علي ياسر

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، طارق طه، احمد كباكا، محمد زعلوك، محمد فاروق، محمد صادق، محمد محمود، عمر وائل، محمود رزق

ويحل بعد قليل وفي تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر وجنوب إفريقيا، فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على فريق سوبر سبورت الجنوب، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية على ملعب بيتر موكابا والذي يقع بمدينة بولوكوان الجنوب أفريقية.

