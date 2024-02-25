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أحمد جودة - القاهرة -



قال إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أنه اعترض على تعيين أحد المدربين فى تشكيل المنتخبات الوطنية التي تمت خلال الأيام الأخيرة.

إيهاب الكومي: اعترضت على تعيين أحد المدربين فى المنتخبات الوطنية لهذا السبب

وقال ايهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس:" بالفعل اعترضت على تعيين أحد المدربين فى المنتخبات التي تم تشكيلها ولكن بكل احترام.

وأضاف:" جاء الاعتراض بسبب أن المدرب الذي تم إختياره كان يقود فى ناديه فريق 2011 وليس 2007 والذي تم تعيينه فى منتخب مصر، لذلك اعترضت ولكن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة قال لي أنه كان يتولي من قبل هذا السن.

