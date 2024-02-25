عاجل.. الأهلي يرد على شائعات رحيل كهربا صوب الدوري السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - رد مصدر داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على حقيقة رحيل محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى الدوري السعودي في الموسم الجديد.

الأهلي يرد على أنباء رحيل محمود كهربا

وأشارت تقارير صحفية عن توصل كهربا لاتفاق مع أحد الأندية السعودية، للرحيل إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وأكد المصدر، أن ما يتردد عن اقتراب كهربا من المغادرة عن المارد الأحمر غير صحيح، والسويسري مارسيل كولر المدير الفني، لم يمنح أي موافقة على رحيله.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي": "كولر لم يطلب رحيل كهربا وبالتالي لا توجد أي نية لمغادرته، ولا توجد أي مشاكل بسبب غيابه عن لقاء ميدياما الغاني بدوري أبطال إفريقيا، حيث أن غيابه جاء بموافقة المدرب لحضور زفاف شقيقته".

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته ظهر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة الثلاثاء المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري العام.

وكان الأهلي عاد من غانا، عقب تحقيق الفوز على ميدياما الغاني، بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت على ستاد بابا يارا في كوماسي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونجح الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، في التأهل إلى دور الثمانية بدوري الأبطال، عقب فوز يانج أفريكانز على شباب بلوزداد الجزائري، برباعية نظيفة.

