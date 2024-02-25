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أحمد جودة - القاهرة - أنهى مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، كافة إجراءات سفر المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، إلي الخارج لإجراء عملية منظار استكشافي للركبة.

الأهلي ينهي اجراءات سفر اليو ديانج

وكان النادي الأهلي تواصل مع كريستيان فليك الطبيب المعالج النمساوي، من أجل خضوع ديانج، للجراحة تحت إشرافه، حيث يخضع لعملية منظار استكشافي للركبة لتحديد سبب آلام اللاعب بها.

ويعاني ديانج من بعض الآلام بجانب الغضروف في الأنكل، حيث يفضل الخضوع للجراحة، خاصةً أنه خاض كأس الأمم الإفريقية، وهو مصابًا في أغلب المباريات.

ومن المقرر أن يسافر النجم المالي إلى النمسا للجراحة بالمنظار وإن كانت تنظيف سوف يغيب من شهر إلى شهر ونصف، أما في حالة تدخل الخياطة يحتاج من 4 إلى 6 أشهر.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته ظهر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة الثلاثاء المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري العام.

وكان الأهلي عاد من غانا، عقب تحقيق الفوز على ميدياما الغاني، بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت على ستاد بابا يارا في كوماسي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونجح الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، في التأهل إلى دور الثمانية بدوري الأبطال، عقب فوز يانج أفريكانز على شباب بلوزداد الجزائري، برباعية نظيفة.

