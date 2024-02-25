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أحمد جودة - القاهرة - أعطى مسؤولي نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الضوء الأخضر لرحيل النجم البلجيكي كيفين دي بروين لاعب الفريق وحدد سعر بيعه في الميركاتو الصيفي القادم.

مانشستر سيتي يعطي الضوء الأخضر لرحيل دي بروين ويحدد سعره

وهناك العديد من كبار أندية الدوري السعودي تهتم بالتعاقد مع كيفين دي بروين بشكل كبير في فترة الانتقالات الصيفية القادمة ويأتي على رأسهم نادي الهلال.

وبحسب تقارير صحفية فإن مسؤولي مانشستر سيتي الإنجليزي حددوا 100 مليون جنيه إسترليني من أجل التخلي عن دي بروين في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وخاض دي بروين منذ بداية الموسم الحالي مع نادي مانشستر سيتي سبعة مباريات فقط في بطولة الدوري الإنجليزي بسبب الإصابة التي لحقت به في بداية الموسم.

