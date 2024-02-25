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أحمد جودة - القاهرة -

أدلى الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب نادي آرسنال الإنجليزي بتصريح قوي تجاه نجم الجانرز بعد تألقه الكبير في مباراة أمس أمام فريق نيوكاسل يونايتد في البريميرليج.

تعليق قوي من أرتيتا تجاه نجم آرسنال بعد مباراة نيوكاسل

وتمكن فريق آرسنال من تحقيق الانتصار أمام نظيره فريق نيوكاسل يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف أمس السبت في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرتيتا في تصريحات له تجاه النجم الإيطالي جورجينيو:" جورجينيو لاعب مميز ويوؤدي بصورة رائعة أمام الخصوم التي تمتلك سلوكيات معينة".

وتابع:" تذكروا أنه لا يشارك بصفة مستمرة لذلك اوجه له الشكر بسبب ادائه المميز".

واحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال رصيده المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 58 نقطة.

