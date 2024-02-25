نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. موقف صلاح النهائي من مباراة ليفربول وتشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير عالمية، موقف محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، من التواجد في لقاء فريقه اليوم ضد تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

صلاح يغيب عن مباراة ليفربول وتشيلسي

أفادت شبكة "سكاي سبورتس": " محمد صلاح وداروين نونيز، ودومينيك سوبوسلاي، لم يتفقدوا أرضية ملعب ويمبلي قبل قليل برفقة زملائهم، قبل المواجهة المرتقبة أمام تشيلسي في نهائي كأس الرابطة.

وأكدت الشبكة أن غياب الثلاثي عن ذلك يؤكد عدم تواجدهم برفقة زملائهم باللقاء ويعني عدم الجاهزية لمواجهة تشيلسي اليوم.

ومن المقرر أن تبدأ مباراة ليفربول ضد تشيلسي في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، حيث يبحث الريدز عن خطف اللقب لإسعاد جماهيرهم.