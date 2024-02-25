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أحمد جودة - القاهرة -

كشفت مصادر صحفية عن حقيقة مفاوضات نادي برشلونة الإسباني مع الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مدرب نادي اتحاد جدة السعودي لخلافة تشافي في تدريب البارسا.

حقيقة مفاوضات برشلونة مع جاياردو لخلافة تشافي

وبحسب خوان بريوس وكيل أعمال مارسيلو جاياردو أن برشلونة لم يدخل في مفاوضات مع المدرب الأرجنتيني على الإطلاق كما نشر في صحف عالمية.

وأكد أن جاياردو يريد البقاء مع نادي اتحاد جدة في الفترة المقبلة حيث أنه يخطط حاليا لتدعيم الفريق في الموسم الجديد عن طريق تحديد الصفقات في الوقت الحالي.

ويسعى مسؤولي نادي برشلونة للتعاقد مع مدير فني مميز من أجل تولي القيادة الفنية للبارسا في الموسم الجديد عقب رحيل تشافي هيرنانديز نهاية الموسم الحالي.

وهناك الكثير من أسماء المدربين التي دخلت دائرة الترشيحات لتولي تدريب النادي الكتالوني مثل يورجن كلوب وتشابي ألونسو وتوماس توخيل.

