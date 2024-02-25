نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحيفة "ريليفو" تُعلن مفاجأة من العيار الثقيل.. عرض سعودي لضم حارس برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت تقارير عالمية عن تقدم نادي الاتحاد السعودي بعرض رسمي وذلك من أجل ضم مارك أندريه تير شتيغن، حارس مرمى برشلونة، ليكون ضمن صفوف "النمور" خلال الموسم المقبل.

عرض سعودي لضم حارس برشلونة

وأكدت صحيفة "ريليفو" في تقرير نشرته اليوم الأحد الموافق 25-2-2024: "الاتحاد السعودي بقيادة رامون بلانيس المدير الفني، يرغب في ضم حارس مرمى برشلونة، مارك أندريه تير شتيغن، كما أنه تقدم بعرض رسمي للاعب".

ويذكر أن الحارس قد عاد مجددًا كحارس أساسي في برشلونة بعد تعافيه من إصابة في الظهر أبعدته عن الملاعب لأكثر من شهرين منذ نوفمبر الماضي.

وأشارت الصحيفة خلال تقريرها: "يأتي اهتمام النادي السعودي من خلال رامون بلانيس، الذي عمل في برشلونة بين عامي 2018 و2021، حيث شغل منصب مساعد إريك أبيدال ثم منصب السكرتير الفني للنادي".

وأوضحت الصحيفة: "وصول عرض من السعودية قد يجعل شتيغن يعيد التفكير في مسيرته مع البلوغرانا، إذ إن وضع النادي ليس مثاليًا من الناحية الاقتصادية".

ويعتبر شتيغن من قادة البلوغرانا، حيث أنه قام بتجديد عقده مع الفريق في أغسطس الماضي حتى صيف 2028، وشارك صاحب الـ31 عاما مع برشلونة في 20 مباراة هذا الموسم، استقبلت شباكه خلالها 20 هدفًا.

