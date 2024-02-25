نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد اشبيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب محبو مشاهدة الميرنجي في معرفة تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإشبيلية في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من شهر فبراير الجاري، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويحتضن لعب "سانتياجو برنابيو"، هذه المواجهة الصعبة والقوية التي ستجمع بين فريقي ريال مدريد وإشبيلية مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

موعد ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية إشبيلية اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني

سيتم نقل وإذاعة مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.

